Interdictions de feux à ciel ouvert dans plusieurs régions du Québec

En raison de la chaleur et du temps sec, les feux à ciel ouvert seront temporairement interdits dans de nombreuses régions du Québec dès lundi matin, par le ministère des Forêts.

Annoncée dimanche soir, cette mesure touche la majorité de la Côte-Nord, la péninsule gaspésienne, l’île d’Anticosti et une zone allant de l’ouest du Lac-Saint-Jean et de la Tuque, jusqu’à la frontière ontarienne et le sud de la baie James. Elle englobe ainsi la majorité de l'Abitibi-Témiscamingue.

Cette décision prise par le ministère avec la collaboration de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) entrera en vigueur à 8h, lundi. Elle vise à limiter les risques de feux de forêt. Les contrevenants s’exposent à des amendes.

Il y avait cinq incendies de forêt en activité au Québec, dimanche soir. Il y a en a eu 117 qui ont affecté 5675 hectares depuis le début de la saison, ce qui est vraiment inférieur aux moyennes annuelles depuis dix ans. Pour la même période de l’année, la moyenne dans les dix dernières années est de 299 incendies pour une superficie de 36 023 hectares.

L’industrie touchée

Cette mesure vise aussi l’industrie forestière qui ne pourra pas mener ses activités régulières de coupes ou de reboisements dans presque tous les secteurs où les feux à ciel ouvert sont bannis. L’abattage, le débroussaillement et la construction de routes seront notamment interdits temporairement dès lundi à midi.