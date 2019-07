La bataille de l’air conditionné

Je supporte mal la chaleur, mais je crois que la poignée de nuits trop chaudes dans un été québécois normal ne justifie pas l’achat et l’installation d’un appareil qui va finir par fonctionner en permanence. Nous habitons un rez-de-chaussée (et je suis peut-être un peu cheap aussi).

Ma conjointe argue que, les deux derniers étés, on a eu plus d’une dizaine de nuits caniculaires, que la tendance ne va pas aller en baissant et que bien dormir, ce n’est pas quelque chose sur lequel on devrait chercher à économiser.