La triste fin d’un grand amour

J’ai pensé que le scénario de ma vie pourrait éventuellement rendre service à tes lecteurs et lectrices, Louise. En particulier aux hommes qui pourraient y trouver matière à mieux comprendre les femmes. Je sais que j’ai 80 ans et que la société a beaucoup évolué. En même temps je sais aussi que l’âme humaine restera toujours la même.

À l’âge de 21 ans, après quatre ans de dur labeur pour atteindre un salaire convenable pour faire vivre une famille, j’ai pris la décision de me marier avec la fille que je fréquentais aussi depuis quatre ans, sans avoir jamais eu aucun rapport sexuel avec elle. En ma qualité de bâtard né de père inconnu et élevé par sa mère, je ne voulais pas d’enfant en dehors du mariage, et mon amie était d’accord avec moi là-dessus. Catholiques pratiquants tous les deux, comme elle voulait six enfants, j’étais embarqué pour une longue et belle vie avec elle. Voilà le fondement de notre existence à deux.

Une fois mariée, ma nouvelle épouse ne semblait pas « vouloir » durant la nuit de nos noces. J’en ai conclu que cela devait être normal et qu’elle devait souhaiter attendre que ses parents, qui n’avaient pu assister à notre union parce qu’ils habitaient trop loin, nous rejoignent enfin. Sur le plan sexuel, ça s’est arrangé par la suite, mais comme après deux ans de relation il n’y avait pas de fécondation, elle a consulté son médecin pour voir s’il n’y avait pas quelque anomalie dans son système.

Effectivement, elle avait l’utérus renversé. Le tout fut réparé et nous avons eu ensuite deux enfants en deux ans. Comme entre-temps j’avais changé d’emploi et que j’avais une voiture fournie, ça nous permettait de visiter ses parents à la campagne pour leur faire voir les enfants. Puis vint un temps où elle ne voulait plus d’enfants. Deux, c’était désormais assez pour elle. Comme je me sentais inconfortable de faire l’amour en empêchant la famille, un catholique ça ne fait pas ça, je limitais nos relations au minimum.

Puis elle s’est abonnée à la pilule. Comme je devais souvent aller chez des clients en région, ces deux facteurs ont eu pour conséquence, je peux vous le dire maintenant, de lui ouvrir la porte pour me tromper. Et pas avec n’importe qui, avec l’assistant-gérant de mon entreprise. Lequel depuis quelque temps, surtout qu’on n’avait pas de syndicat à l’époque, cherchait toutes les raisons valables pour me clairer.

En toute connaissance de cause, j’ai quand même continué ma vie avec elle, sans passion bien sûr, mais pour remplir mon devoir et aussi pour me calmer les nerfs. C’est seulement quand j’ai eu une autre promotion plus au nord du Québec et que ça l’a obligée à déménager près de moi qu’elle m’a avoué avoir eu un deuxième amant.

Tout ça pour en arriver à aujourd’hui, alors qu’elle est atteinte d’Alzheimer et que je continue à la visiter à sa résidence parce que je lui ai tout pardonné, après m’être rendu compte que je l’avais toujours aimée. Est-ce que c’est moi qui suis malade ? J’aime le Bon Dieu et je présume qu’il comprendra mon chemin.

Anonyme

Je ne sais pas ce que vous attendez de moi, si ce n’est de vous dire que vous n’êtes pas malade. Si vous êtes heureux, à l’aise et en paix avec votre choix, c’est que vous êtes dans la bonne voie. Par contre si je me réfère au début de votre lettre, je ne vois pas en quoi votre parcours de vie pourrait servir aux jeunes hommes d’aujourd’hui, et ce, en dépit de son côté magnanime, car il est probable que votre croyance religieuse soit à l’origine de votre résilience et de votre capacité de pardon, et que la croyance religieuse a peu d’emprise de nos jours sur les jeunes.