L’ange gardien de Félix

Maintenant un boulot à temps plein

Photo AFP Après quelques années où il travaillait avec Félix Auger-Aliassime sur une base volontaire, Bernard Duchesneau a décidé de faire le grand saut dans les dernières semaines. Il travaille maintenant à temps plein sur la carrière de Félix Auger-Aliassime.

« Un bon défi dans lequel je crois, je n’ai jamais dit non à cela, a indiqué Duchesneau. C’est un projet qui recoupe et qui donne un sens à tout ce que j’ai fait dans ma vie. Mes expériences du passé me servent.

Ça me donne la chance de faire partie d’un mouvement de changement et d’avoir un impact à travers Félix. Il veut avoir un impact. Je crois qu’il peut inspirer et changer la société dans le bon sens. »

Duchesneau n’est pas le dernier venu. Comme avocat, il a fait beaucoup de droit des affaires à l’international. Il a également travaillé dans des bureaux de comptable pendant plusieurs années.

« J’ai la chance d’avoir une expertise à l’international et j’ai touché à beaucoup de choses dans ma vie. C’est important d’être polyvalent dans le domaine du tennis.

Si tu vois ton travail seulement comme des contrats à rédiger, ça peut devenir dangereux. La carrière d’un athlète n’est pas seulement financière. On pense toujours en fonction du futur. »

De la loyauté

Duchesneau est arrivé dans la carrière d’Auger-Aliassime alors qu’il a récolté ses premiers succès importants chez les juniors. Un aspect important pour l’athlète de 18 ans.

« Notre relation est basée sur la loyauté et elle se solidifie un peu plus chaque semaine, a indiqué l’avocat de formation. Il y a également du respect et de la confiance de part et d’autre.

J’essaie seulement de participer à son histoire. Il n’y a pas un montant d’argent que j’échangerais pour un trophée et c’est la même chose pour lui. Nos visions cohabitent très bien. Pour moi, c’est un privilège d’avoir été là avant l’éclosion de sa carrière. »

Le cirque de Montréal

Duchesneau sait très bien que son protégé sera très en demande lors de la prochaine Coupe Rogers présentée à Montréal au début du mois d’août.

« C’est sûr qu’on s’attend à beaucoup d’engouement à l’endroit de Félix, mais le défi est le même à tous les tournois, a-t-il mentionné. On travaille avec la fédération et l’organisation.

Les organisateurs ont les mêmes objectifs que nous. Ils veulent que Félix performe et se rende loin dans le tournoi. La meilleure promotion, c’est la victoire. »