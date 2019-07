Les Coyotes s’entendent avec leur premier choix

Les Coyotes de l’Arizona se sont entendus avec leur première sélection lors du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), soit le Suédois Victor Soderstrom, dimanche.

Il s’agit d’une entente de trois saisons pour le défenseur de 18 ans, qui a été le 11e joueur appelé sur la tribune lors de l’encan.

«Victor est un joueur très talentueux et un espoir de premier plan, a commenté le directeur général John Chayka, selon le site officiel de l’équipe. Nous sommes très heureux d’avoir une entente et nous avons hâte de le voir au camp d’entraînement et de le voir compétitionner pour un poste dans la formation.»

«Je suis très heureux de m’entendre avec les Coyotes. C'est un rêve devenu réalité pour moi et ma famille, a quant à lui commenté Soderstrom. Les Coyotes sont une organisation de première classe et j'ai hâte de jouer pour eux à l'avenir.»

En 2018-2019, Soderstrom a marqué quatre buts et récolté sept points en 44 parties avec Brynas IF, au sein de la principale ligue suédoise. Il a montré un différentiel de -11.