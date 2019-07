Les finissants de Pierre-Dupuy: la moitié ont changé leurs plans

« J’étais vraiment perdue. Je n’avais plus de but », raconte Bianca Goudreault-Beaupré qui s’est trouvée devant un vide de plan de carrière pendant sa deuxième année de cégep.

Or, quand on est moins motivé, le stress est encore plus dur à gérer, explique celle qui a réalisé que sa technique en physiothérapie ne la passionnait plus autant que prévu.