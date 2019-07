L’hymne national dans les Ligues majeures à 12 ans

SHERBROOKE | Une Québécoise de 12 ans chantera l’hymne national américain dans un stade de plus de 41 000 personnes cet après-midi lors du match opposant les Red Sox de Boston aux Tigers de Detroit.

« On dirait que je ne le réalise pas encore », s’exclame Jennifer Bellerose quelques jours avant de partir avec sa famille pour Detroit, dans l’État du Michigan. Je ne pensais jamais chanter là-bas un jour, [parce que] c’est tellement gros et que c’est aux États-Unis. »

Elle doit aussi se rendre à Tampa Bay, en Floride, le domicile des Rays, pour chanter les hymnes nationaux américain et canadien le 5 août au cours d’un affrontement contre les Blue Jays de Toronto de la Ligue majeure de baseball (MLB).

Nerveuse ? « Je connais les paroles alors je n’ai pas de raison d’être stressée », répond celle qui suit des cours de chant depuis environ cinq ans. Je suis contente que les gens m’entendent et chaque endroit que je visite me permet d’avoir de beaux souvenirs pour plus tard », ajoute-t-elle.