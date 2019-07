LNH: deux joueurs dans l’embarras

Sonny Milano et A.J. Greer, qui évoluent respectivement pour les Blue Jackets de Columbus et l’Avalanche du Colorado, ont été arrêtés et accusés d’assaut à la suite d’une bagarre survenue à l’intérieur d’un appartement de New York, dimanche matin.

D’après le quotidien New York Post, les deux hockeyeurs ont eu maille à partir avec un homme de 28 ans environ une heure après avoir payé une facture dans une boîte de nuit. Selon les sources du journal en question, le montant défrayé par les membres du trio serait à l’origine du conflit. La victime a subi des blessures à la mâchoire, aux côtes, au cou et au biceps.

AFP

Milano a disputé huit matchs avec les Jackets la saison passée et 27 autres avec le club-école situé à Cleveland. De son côté, Greer a joué 15 parties avec l’Avalanche en 2018-2019 et 54 dans l’uniforme des Eagles du Colorado.