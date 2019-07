PGA: une première victoire spectaculaire pour Matthew Wolff

Matthew Wolff a triomphé de manière éclatante à l’Omnium 3M, son quatrième départ en carrière sur le circuit de la PGA, dimanche, à Blaine au Minnesota. Dans une lutte à finir pour le titre, l’Américain de 20 ans est sorti vainqueur grâce à un aigle au 18e trou de la ronde ultime.

Cette fin de parcours impressionnante a permis à Wolff de passer devant Bryson DeChambeau, qui a finalement terminé à égalité au deuxième rang avec Collin Morikawa.

Wolff a conclu le tournoi avec un cumulatif de 263 (-21), soit un coup devant ses compatriotes DeChambeau et Morikawa. Après avoir joué une troisième ronde de 62 samedi, le vainqueur a enchaîné avec une carte de 65 (-6) dimanche. Au cours de cette dernière sortie, il a cumulé un aigle, cinq oiselets et un boguey.

DeChambeau et Morikawa ont tous deux obtenu un pointage de 66 (-5) lors de la quatrième ronde.

Le Canadien Adam Hadwin a livré une chaude lutte pour le titre à ses trois rivaux américains. Il a dû se contenter du quatrième rang après avoir terminé sa journée avec une marque de 67 (-4). Le Saskatchewanais de 31 ans, qui a enregistré cinq oiselets et un boguey dimanche, a fini le tournoi à trois coups de la tête.

Chez les autres Canadiens, Adam Svensson et Roger Sloan ont terminé 15es, à sept coups du vainqueur. Pour leur part, Nick Taylor et Corey Conners se sont classés 46es. David Hearn a dû se contenter de la 58e place et Mackenzie Hughes, de la 66e.