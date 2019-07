Un homme chute d’une falaise au mont Bélair

Un homme de 21 ans s’est gravement blessé en faisant de l’escalade, au mont Bélair, à Québec, cet après-midi.

L’homme qui pratiquait l’escalade avec un ami est tombé d’une falaise et a atterri une quinzaine de pieds plus bas, lui causant des blessures sérieuses à la jambe, au thorax et à la tête.

#INTERVENTION | 1850 Chemin de Bélair | Homme de 21 ans qui a chuté en faisant de l’escalade | Était conscient et respirait à son départ vers un centre hospitalier pic.twitter.com/6N1S6hFmBo — Service incendie de la Ville de Québec (@SPCIQ) 7 juillet 2019

L’événement s’est déroulé sous les yeux de plusieurs grimpeurs un peu après 13 h.

Des agents de police et des pompiers spécialisés dans les interventions en milieux périlleux se sont déplacés.

Malgré sa mauvaise chute, la victime était consciente à l’arrivée des secours. On ne craindrait pas pour sa vie. Elle a été transportée à l’hôpital.