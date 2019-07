MORISSETTE, Léo



À Terrebonne, le 4 juillet 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Léo Morissette, époux de feu Mme Carmen Thibault.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Josée Cyr), Daniel (Cynthia Charette), ses petits-enfants Maude, Émilie, Rosie et Olivia, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 10 juillet 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h à la :939 RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC, J6W 1K1Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, cartes disponibles au salon.