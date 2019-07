Bleu c’est bien, rose c’est mieux

Plus le temps passe, plus le report de la construction de nouvelles lignes de métro coûte cher.

En comparant les prix dans le monde, il ressort que construire une ligne de métro coûte entre 80 millions et 800 millions du kilomètre. Le prix le plus élevé est atteint dans des villes comme New York où les structures des immeubles doivent être consolidées. Le coût moyen des tunnels en Europe et au Japon est de 170 millions par kilomètre. Les tunnels très profonds coûtent environ 330 millions par kilomètre.