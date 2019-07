CYR, Valérie



À St-Jérôme, le 3 juillet 2019, est décédée Mme Valérie Cyr, à l'âge de 35 ans. Elle était la fille de M. François Cyr et Mme Yvonne Pacchiella.Outre ses parents, elle laisse dans le deuil ses enfants Laury et Alex, ses frères Jean-Pierre Cyr (Geneviève Gordon) et leurs enfants, Robert Cyr (Antonietta Circelli), ses oncles, tantes, cousins(es), autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 11 juillet 2019 de 13h à 16h et 18h à 21h ainsi que le vendredi 12 juillet 2019 dès 9h à la:DESROSIERS & FILS INC.10, DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC J7Z 1V6Les funérailles auront lieu le vendredi 12 juillet 2019 à 10h30 en l'église Ste-Paule de la paroisse Bon Pasteur (920 rue Labelle, St-Jérôme, Qc, J7Z 5M5). L'inhumation suivra au cimetière de St-Jérôme.En sa mémoire, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié. www.fqc.qc.ca