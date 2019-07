Concours de circuits : Vladimir Guerrero fils pulvérise le record, mais s'incline

Vladimir Guerrero fils a peut-être battu tous les records lors du concours de circuits du baseball majeur, lundi à Cleveland, mais il s’est buté à Pete Alonso, qui l’a vaincu en finale.

Pulvérisant le record de circuits avec 91, soit 30 de plus que la précédente marque qui appartenait à Giancarlo Stanton en 2016, tout en étant le plus jeune joueur à participer à cet événement à 20 ans et 114 jours, Guerrero s’est incliné lorsque Alonso, des Mets de New York, a propulsé une 23e balle dans les gradins.

Au terme de l’événement, Alonso, qui a mis la main sur un chèque de 1 million $ avec cette victoire, s’est dit bien heureux de l’emporter tout en ayant de bons mots pour le représentant des Blue Jays de Toronto.

«C’était si amusant à voir, s’est exclamé Alonso à propos de son rival. Je suis content de ne pas l’avoir affronté avant parce qu’il m’aurait probablement éliminé.»

Exténué

Visiblement exténué lors de la finale, Guerrero aurait peut-être pu triompher s’il n’avait pas laissé autant d’énergie en demi-finale contre Joc Pederson. Après une égalité de 29 à 29 au terme du temps réglementaire, la prolongation d’une minute n’a pas été suffisante pour les départager. Deux prolongations de trois élans ont été nécessaires pour que le «Vlad» remporte la ronde 40 à 39.

«Cette deuxième ronde était trop longue, j’étais super fatigué! s’est exclamé Guerrero sur les ondes de Sportsnet. Mais j’ai tout tenté pour continuer. J’ai fait de mon mieux, mais c’est la vie. J’ai tout fait pour donner le meilleur spectacle possible.»

Après ces deux premières rondes, le fils de l’ancienne vedette des Expos de Montréal avait déjà battu Stanton avec 69 balles par-dessus la clôture.

«Je crois en Dieu, je crois en moi! Nous avons donné un bon spectacle et maintenant, je vais en finale!» s’était réjoui Guerrero, quelques secondes après avoir donné une chaleureuse accolade à Pederson.

Dès la première ronde, Guerrero battait un premier record, frappant 29 longues balles. Il a dépassé la précédente marque pour la première ronde établie par Josh Hamilton, au Yankee Stadium en 2008. Il a ainsi facilement vaincu Matt Chapman (13).

«J’en ai eu 29, mais j’en voulais 30», a dit Guerrero en espagnol, visiblement essoufflé, après cette première performance.

Frapper la balle

Le jeune espoir des Blue Jays de Toronto s’était bien préparé pour l’événement. La semaine dernière, il avait impressionné lors d’un entraînement en frappant au moins huit circuits consécutifs devant ses coéquipiers. Il avait par ailleurs indiqué qu’il avait l’intention d’y aller avec son instinct, quelques instants avant de prendre part à la première ronde.

«Pour ce concours, il n’y a pas de conseil. Il faut juste frapper la balle», avait dit Guerrero, selon le réseau Sportsnet. Et c’est ce qu’il a fait.

