De nouveaux détails sur le décès subit de l’acteur Cameron Boyce

Le jeune acteur américain Cameron Boyce, star de la chaîne Disney Channel, décédé subitement ce week-end, souffrait d’épilepsie.

C’est ce que rapporte TMZ, le site spécialisé dans les histoires des célébrités.

L’acteur aurait été découvert inanimé par son colocataire et les premiers répondants n’auraient pas été en mesure de le réanimer.

Dimanche, la famille de l’acteur de 20 ans avait seulement indiqué qu’il était décédé des suites d’une maladie chronique.

«C’est avec le cœur très lourd que nous vous annonçons ce matin que Cameron nous a quittés», a dit un porte-parole, au nom de la famille.

«Il a rendu l’âme pendant son sommeil à la suite d’une crise liée à une maladie chronique pour laquelle il était soigné. Le monde perd indubitablement l’une de ses étoiles les plus brillantes, mais son âme va survivre à travers la gentillesse et la compassion de tous ceux qui l’ont connu et aimé», a poursuivi le porte-parole.

Cameron Boyce, né à Los Angeles, a fait ses débuts au cinéma dans le film d’horreur Mirrors alors qu’il avait seulement 9 ans. Deux ans plus tard, on a pu le voir dans le film à succès Grown ups, où il jouait l’un des enfants du personnage joué par Adam Sandler.

Mais il a véritablement connu la gloire en devenant une des têtes d’affiche de l’émission Jessie, sur la chaîne Disney.