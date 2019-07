Intentions de vacances estivales: l’Europe a toujours la cote

QUÉBEC – L’Europe demeure la destination estivale largement préférée des voyageurs québécois, tous âges confondus, mais pour les autres choix les plus jeunes et leurs aînés se distinguent clairement, indique un sondage Léger réalisé plus tôt cette année pour CAA-Québec.

Les répondants âgés de 18 à 24 ans à qui on a demandé où ils aimeraient se rendre dans les cinq prochaines années ont mentionné l’Europe à 36 %. Chez les 55 ans et plus, l’Europe a été le premier choix de 48 % des répondants.

Pour le reste, les choix divergent grandement.

«Sans surprise, les 55 ans et plus expriment peu d'intérêt pour les destinations moins traditionnelles, comme l'Asie ou l'Afrique», mentionne CAA-Québec dans un communiqué publié lundi, exposant les résultats du sondage mené par la firme Léger entre le 12 et le 21 avril dernier auprès de 1007 personnes.

Chez les 18-24 ans, après l'Europe, l'intérêt est partagé à peu près également entre l'Amérique latine, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique, trois de ces destinations arrivant en toute fin de liste chez les voyageurs plus âgés – avec l’Océanie qui est également peu prisée par les plus jeunes.

Un autre des éléments qui ressort du sondage est la cote d’amour pour l’Amérique du Nord. Celle-ci «fait rêver davantage les groupes d’âges les plus vénérables» chez qui elle arrive en deuxième position à 23 %, souligne CAA-Québec. Chez les 18-24 ans, l’Amérique du Nord arrive en sixième position, avec 8 % des intentions. «Ne parlez pas de la Grosse-pomme [New York], de la Ville des vents [Chicago] et de la Cité des anges [Los Angeles] aux 18 à 24 ans; ils n'ont d'yeux que pour la Cité interdite [à Pékin] et la Ville merveilleuse [Rio de Janeiro]!», mentionne l’organisme.

Intentions de vacances estivales pour les cinq prochaines années (Source : sondage réalisé en ligne pour CAA-Québec par la firme Léger)

Chez les 18 à 24 ans :

36 % : Europe

13 % : Amérique du Sud

12 % : Asie et Moyen-Orient

12 % : Amérique centrale et les Caraïbes

11 % : Afrique

8 % : Amérique du Nord

6 % : Océanie

Chez les 55 ans et plus