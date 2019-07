Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma

Chien de garde

Photo courtoisie

Dans le cadre de Québec Cinéma en liberté, le film de Sophie Dupuis, Chien de garde, sera présenté à l’extérieur ce soir. Le comédien Jean-Simon Leduc sera sur place pour discuter après la projection. Le long métrage de 1h27 raconte l’histoire de JP, qui habite avec sa copine, sa mère et son frère, Vincent. Le jeune homme doit s’occuper de son frère qui est impulsif et instable, en plus d’être présent pour sa mère et sa blonde. Théodore Pellerin et Maude Guérin sont entre autres de la distribution.

Ce soir à 21h au Parc La Fontaine, 3819 avenue Calixa-Lavallée

Je sors

Cinéma

Instant Dreams

Photo courtoisie

Ce film réalisé par Willem Baptist plonge le public dans l’univers du polaroid et de l’époque à laquelle il a été inventé avec des couleurs saturées et des rappels vintage. On redécouvre les origines de l’invention du Dr Edwin H. Land, qui a créé le polaroid en 1947 à coups d’archives bien préservées.

Ce soir à 18h30 à la Cinémathèque québécoise, 335 De Maisonneuve Est

Cinéma

Midsommar

Photo courtoisie

Ce film du réalisateur de Hereditary, Ari Aster, raconte un voyage entre amis. Les jeunes souhaitent participer au festival Midsommar dans un village en Suède. Le voyage se déroule bien jusqu’à ce que les villageois invitent les visiteurs à leurs festivités qui amèneront une ambiance plutôt troublante.

Sorti le 3 juillet

Humour

On va tous mourir

Photo courtoisie

Laurent Paquin et Simon Boudreault présentent cette comédie à sketches qui a pour thème principal la mort. Les deux comédiens, sous la direction de Serge Denoncourt, ont préparé une vingtaine de sketches tous plus hilarants et surprenants les uns que les autres, et ce, malgré le sujet plutôt macabre et déprimant de leur spectacle.

Ce soir à 20h au National, 1220 rue Sainte-Catherine Est

Musique

Little Steven And The Disciples Of Soul

Photo courtoisie

Le membre du Rock and Roll Hall of Fame Steven Van Zandt sera de passage à Montréal avec ses musiciens. L’homme reconnu internationalement était des membres fondateurs du E Street Band de Bruce Sprinsteen. La soirée risque d’être très rock, avec en plus comme invité spécial Garland Jeffreys, celui qui est derrière l’album Ghost Writer.

Ce soir à 20h à l’Olympia, 1004 rue Sainte-Catherine Est

Cirque

Spring

Photo courtoisie

Dans le cadre du festival Montréal Complètement Cirque, la troupe Gandini Juggling et le chorégraphe Alexander Whitley, directement arrivés du Royaume-Uni, présentent Spring. Ce spectacle est en fait la rencontre entre la jonglerie et la danse contemporaine. La compagnie et le chorégraphe en mettront assurément plein la vue.

Ce soir à 21h à la TOHU, 2345 rue Jarry Est

Je reste

Livre

Super Espace

Photo courtoisie

Ce livre a été écrit par Clive Gifford, un auteur de nombreux ouvrages pour enfants et adultes, ainsi que Jacqueline Mitton une astronome britannique. Le travail des deux auteurs permet de découvrir les planètes, leurs lunes, des étoiles et des galaxies. Le tout est illustré par de magnifiques photos prises par la NASA ainsi que des images créées grâce à la technologie.

Sorti le 19 juin

Balado

Pourquoi Julie?

Photo courtoisie

La journaliste Émilie Perreault a décidé de se replonger dans des souvenirs de jeunesse en rencontrant des gens qui ont rencontré son idole de jeunesse, Julie Masse. Cette dernière a connu un véritable succès au Québec avec ses chansons, jusqu’à ce qu’elle se retire pour consacrer son temps à sa famille.

Disponible sur Spotify dès le 9 juillet

Télé

Versailles, la construction d’un rêve impossible

Photo courtoisie

Ce documentaire raconte la construction du plus grand château au monde, Versailles. Ce dernier conte 700 pièces, 2153 fenêtres, 47 bassins et 800 hectares de jardin. En tout, le château de Versailles s’étale sur l’équivalent de huit stades de football. Grâce à l’animation 3D, des archives et des entrevues, le spectateur découvrira le processus de construction avec tous ces défis techniques.

Ce soir à 20h à Télé-Québec