Je sors, je reste

Coup de cœur

Musique

Le Winston Band

Le groupe montréalais offrira un spectacle extérieur ce soir à Verdun. Le Winston Band, qui s’inspire du zydeco, musique des créoles de Louisiane, mais aussi du cajun et de la musique canadienne-française, a lancé son plus récent album Zig zag zydeco zoo en mars. La formation déplace de l’air et donne toute une prestation à tous ces concerts en plus de promouvoir la consommation d’insectes comestibles. Le spectacle du Winston Band sera suivi par la projection de courts-métrage du Wapikoni mobile.

Ce soir à 19h à l’Esplanade du Quai 5160, 5160 boulevard LaSalle

Je sors

Cinéma

Ghost Fleet

Ce documentaire sur l’esclavagisme et le trafic humain dans l’industrie de la pêche thaïlandaise sera présenté ce soir dans le cadre de Cinéma sous les étoiles. Ce long-métrage suit un groupe d’activiste qui se promène sur des îles indonésiennes, afin de redonner leur liberté à des pêcheurs.

Ce soir à 21h15 au Parc du Pélican, 2560 rue Masson

Humour

10 ans de mariage

La Comédie de Montréal présente un spectacle qui a été présenté à l’ouverture de l’endroit. Le show a même été présenté à Paris depuis. On retrouve les personnages de Lisa et Alec qui en sont à leur 10e anniversaire de mariage. Lisa souhaite surprendre son mari pour souligner cet événement important dans la vie du couple. Cependant, Alec, qui avait complètement oublié cette date, prévoyait plutôt demander le divorce.

Ce soir à 20h à la Comédie de Montréal, 1113 De Maisonneuve Est

Ciné-concert

Eraserhead

Le premier film de David Lynch, Eraserhead, paru en 1977 sera projeté à l’extérieur ce soir. Le collectif électronique Silicon Beats, des habitués de l’improvisation, joueront de la musique en s’inspirant du long-métrage qui ne contient qu’une bande sonore bruitiste.

Ce soir à 20h30 à la Place de la Paix, boulevard Saint-Laurent près de la Place du Marché

Musique

Elida Almeida

Le Festival international Nuits d’Afrique commence ce soir avec Elida Almeida. La jeune femme de Cap-Vert a déjà produit trois albums même si elle n’a que 26 ans. L’artiste se base sur les rythmes cap-verdiens pour composer sa musique, mais y mélange avec succès des sonorités latines.

Ce soir à 20h30 au Club Balattou, 4372 boulevard Saint-Laurent

Cirque

Bosch Dreams

Les 7 Doigts présente depuis quelques jours son plus récent spectacle intitulé Bosch Dreams, en référence au peintre surréaliste Jérôme Bosch. La troupe de cirque explore l’univers du Néerlandais en reproduisant les tableaux de l’artiste avec des équilibristes, des voltigeurs et des acrobates.

Ce soir à 20h à la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau, 300 De Maisonneuve Est

Je reste

Livre

L’air que tu respires

L’auteure aux origines brésiliennes et qui a grandi à Miami, Frances de Pontes Peebles transportera les lecteurs, avec ce roman, au Brésil des années 30. Une orpheline qui vie dans une plantation de canne sucre se lie d’amitié avec la fille du propriétaire. Même si les deux adolescentes viennent de deux mondes différents, la passion de la musique les unit. Elles iront ensemble chanter à Rio.

Sorti le 6 juin

Livre

Québec : les clés pour bien voyager

L’auteur Benjamin Dy offre tous ses conseils dans cet ouvrage pour un voyage réussi dans notre belle province. Les passionnés des animaux pourront connaître les meilleurs moments pour observer les fous de Bassan, les caribous ou encore les mammifères marins. Les sportifs, eux, en apprendront plus sur les plus belles randonnées à faire que ce soit à pied ou en ski.

Sorti en librairie le 26 juin

DVD

Alita : l’ange conquérant

Nous sommes en 2563, alors que la Terre est dans un très piteux état. Les hommes qui y habitent toujours ne souhaitent qu’une chose : aller vivre à Zalem, une cité suspendue dans le ciel. Alita, un cyborg qu’un docteur a décidé de reconstruire, est le personnage principal de ce film d’aventures fantastiques.

Sorti le 9 juillet