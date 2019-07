Juste la vérité sur le tapis rouge de «Menteur»

MONTRÉAL - Ce ne sont pas des mensonges: la première du film «Menteur» avait bel et bien lieu lundi soir, au Théâtre Maisonneuve, en présence des acteurs principaux Louis-José Houde et Antoine Bertrand, du reste de l’équipe et de plusieurs personnalités invitées qui ont foulé le traditionnel tapis rouge pour l’occasion.

Ce nouveau long métrage d’Émile Gaudreault – qui réalise ici sa neuvième comédie, et sa quatrième collaboration avec Louis-José Houde après les deux opus «De père en flic» et «Le sens de l’humour» – pourrait bien devenir l’un des succès de l’été au grand écran, notamment en raison de sa distribution massive, dont font entre autres partie Sonia Vachon, Anne-Élisabeth Bossé, Véronique LeFlaguais, Patrice Coquereau, Luc Senay et Catherine Chabot.

L’histoire de «Menteur» pique également la curiosité. Raconteur compulsif de bobards et d’excuses fabriquées de toutes pièces, Simon (Louis-José Houde) se retrouvera confronté à ses machinations lorsque son entourage le défiera d’apprendre à ne dire que la vérité, rien que la vérité.

La vie du pauvre bougre se compliquera encore davantage quand le mensonge de trop engendrera une conséquence inattendue: toutes les faussetés racontées dans sa vie deviendront réalité. Dès lors, les catastrophes s’enchaineront! Cherchant à s’extirper de ce pétrin, Simon s’alliera la complicité de son frère jumeau, Phil (Antoine Bertrand) et d’une collègue de travail, Chloé (Catherine Chabot) pour revenir au droit (et véridique) chemin.

«Menteur» prend l’affiche ce mercredi, 10 juillet.