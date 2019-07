Le lac Saint-Jean : une mer intérieure et des plages

C’est lors d’un vol en ­ultraléger motorisé, il y a plus d’une vingtaine ­d’années, que j’ai réalisé avec émerveillement l’ampleur des plages au lac Saint-Jean.

Autour de cette mer intérieure de plus de 1000 kilomètres carrés, il y aurait au moins 40 kilomètres de plages, localisées entre midi et six heures pour prendre la métaphore d’une horloge ronde. Et comme c’est peu profond, l’eau se réchauffe vite et n’est pas froide.

Bon à savoir

Une autre particularité : la Véloroute des bleuets n’est jamais bien loin. Pour l’hébergement, on retrouve le grand confort à ­l’Auberge des îles de Saint-­Gédéon, un peu de tout à Alma ou encore les campings autour du lac.

Avant de se rendre à une plage, ce n’est pas une mauvaise chose de vérifier la qualité de l’eau, testée occasionnellement dans le cadre du Programme Environnement-Plage (voir l’adresse plus loin).

Parc national de la Pointe-Taillon

Photo courtoisie, Sépaq-Mathieu Dupuis

Le littoral sablonneux bordant une péninsule semble sans fin avec ses 15 kilomètres de long. Kayaks, pédalos et planches à pagaie à louer. Le parc est très prisé pour le prêt-à-camper.

Camping et plage Belley

Photo courtoisie, Camping et plage Belley

À Saint-Henri-de-Taillon, la plage s’étire sur près de trois ­kilomètres. VR, tentes et vélo-camping. Bateau de pirates et château de princesses.

Camping Plage Blanchet

Photo courtoisie, Yves Ouellet

D’une longueur de 600 mètres, cette plage de Chambord n’en est pas moins dépaysante avec ses palapas et son sable fin. Superbes couchers de soleil.

Le Rigolet

Photo courtoisie, Charles-David Robitaille

À Métabetchouan Lac-à-la-Croix, la plage du centre récréotouristique est fréquentée pour la baignade, mais aussi pour le feu de camp en soirée. Module de jeux pour enfants. Casse-croûte et terrasse. Accès gratuit.

En bref

D’autres idées pour le week-end

De nouveaux

Près de North Hatley, la ­Station du Chêne rouge vient d’ouvrir avec 15 écogîtes. On a le choix, entre ­autres, parmi des pods et des prêts-à-camper.

► lastationduchenerouge.com

L’île aux Lièvres

Sur cette île au large de Rivière-du-Loup, il n’y a pas d’autos. On marche sur des plages désertes. Séjour en chalet, en auberge ou en camping sauvage.

► duvetnor.com

L’Express les îles

Une navette gratuite est offerte vers le parc national des îles de Boucherville. Départs du Square ­Dorchester, en face du Centre infotouriste de Montréal.

► navettenature.com