Le Lévisien Jean-Christophe Masson signe avec les Blue Jays

Les choses déboulent pour le voltigeur Jean-Christophe Masson. Après être devenu le plus jeune joueur de l'histoire sélectionné au repêchage de la MLB en juin dernier, à 16 ans, le Lévisien fera le saut chez les professionnels dans l’organisation des Blue Jays de Toronto au cours des prochaines semaines. La formation torontoise lui a fait signer un premier contrat, lundi.

Choix de 26e ronde des Blue Jays lors du dernier repêchage des Ligues majeures de baseball (MLB), Masson a pris la route de Dunedin en Floride lundi matin afin d’officialiser l’entente ainsi que se prêter aux tests médicaux de routine.

«C’est un sentiment incroyable de m’entendre avec les Jays, une équipe canadienne en plus. J’étais tanné des négociations et j’avais hâte de concrétiser ça», a dit le natif de Saint-Nicolas lorsque joint au téléphone par Le Journal lundi.

Les négociations entre le clan Masson et les Jays avaient débuté il y a deux semaines et c’est dimanche soir que les deux partis en sont venus à une entente. Au final, Toronto a soumis une offre qui convenait sur le plan financier à Masson et sa famille en plus de «prouver leur intérêt à m’avoir dans leur organisation».

Dès août

Masson avait une entente pour se joindre à l’Université du Missouri pour la saison 2020 mais les Jays sont parvenus à le convaincre que de passer chez les pros était la meilleure option.

Le produit du programme sports-études baseball des Cannoniers de Québec depuis cinq ans disputera les deux derniers tournois qu’il lui reste à jouer avec l’Académie de baseball du Canada (ABC) après quoi il rejoindra une équipe de recrues des Blue Jays en République dominicaine, au mois d’août, pour y débuter sa carrière professionnelle.

«Je me sens d’attaque pour faire le grand saut. Je sais que ce sera une longue route mais je pense que je me retrouve dans un environnement propice à mon développement.»

Beau potentiel

Pour le recruteur au Québec des Jays, Jasmin Roy, Jean-Christophe Masson est un beau projet pour l’organisation et il estime malgré son jeune âge, l’athlète de Québec a ce qu’il faut pour faire le saut chez les professionnels.

«C’est un jeune qui possède déjà un corps d’homme et qui va continuer à gagner en force et en vitesse, estime le dépisteur. Sa maturité, son éthique de travail ainsi que son environnement familial nous laissent croire qu’il peut atteindre son plein potentiel. C’est un beau projet pour nous.»

basebRoy voit en Masson un futur frappeur de puissance qui, défensivement, a le profil d’un voltigeur de droite ou de gauche.