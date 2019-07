Le top 5 de la semaine en MLS

La 18e semaine d’activités de la saison 2019 en Major League Soccer (MLS) s’est conclue dans l’ombre de trois grandes finales internationales. La Coupe du monde féminine, la Copa America et la Gold Cup se sont toutes terminées dimanche dans ce qui était une journée chargée, mais fort appréciée des amateurs de ballon rond... spécialement dans les Amériques.

Mais la MLS n’était pas en reste.

Le Los Angeles FC a fait subir une dégelée aux Whitecaps de Vancouver pour consolider davantage son avance en tête de la MLS. Josef Martinez a inscrit son troisième doublé en trois départs dans un verdict nul échevelé et spectaculaire entre Atlanta United FC et les Red Bulls de New York. Les Earthquakes de San Jose ont arraché une cinquième victoire en huit sorties, le FC Cincinnati a mis fin à une série de six défaites et Zlatan Ibrahimovic a mis un doublé au Toronto FC, qui s’accroche de peine et de misère à la dernière place donnant accès aux éliminatoires dans l’Association de l’Est.

Enfin, les Timbers de Portland sont allés l’emporter 1-0 contre le New York City FC au Yankee Stadium. C’était seulement une deuxième défaite en 2019 pour la formation de la Grosse Pomme.

Et l’Impact? Le Bleu-Blanc-Noir a tout simplement échappé un match qu’il n’avait pas le droit de perdre, samedi soir, au Stade Saputo. Minnesota United avait essentiellement envoyé son «équipe B» sur la pelouse pour ce match avant d’accorder un but après 30 secondes. Mais quelques errements défensifs coûteux, couplés à une décision discutable de l’arbitre (qui a mis en furie le propriétaire Joey Saputo), ont privé Montréal d’une victoire qui l’aurait aidé au classement, quoique l’équipe se trouve néanmoins au quatrième rang dans l’Est. Toutefois, si elle veut être des éliminatoires pour une première fois en trois saisons, elle n’a plus le droit d’échapper bêtement un match de la sorte.

Et elle aura aussi besoin de renfort par le biais du marché des transferts, mais ne retenons pas trop notre souffle de ce côté.

Et sur ce, voici le top 5 de la semaine en MLS.

5 – Jackson-Hamel saisit sa chance

Placé au devant de l’attaque de l’Impact, samedi soir, le Québécois Anthony Jackson-Hamel, peu utilisé dans les dernières semaines, devait saisir sa chance et manifestement, il le savait. Le «Bombardier de Limoilou» s’est mis en marche immédiatement : lorsque sa première occasion est venue, dès la première minute de jeu, il l’a saisie en se moquant de l’arrière Brent Kallman pour ensuite battre le gardien Vito Mannone d’une frappe précise. Malheureusement, l’Impact a tout gâché plus tard dans le match, mais il faut souligner le bel effort de l’attaquant de 25 ans.

4 – La bourde de la semaine

Cincinnati est allé chercher une première victoire en sept matchs, samedi, et le club la doit en partie au gardien du Dynamo de Houston, Joe Willis, qui a fait cadeau du but gagnant de la rencontre à Victor Ulloa.

3 – Bradley Wright-Phillips obtient le silence

L’attaquant des Red Bulls Bradley Wright-Phillips ne connaît vraiment pas une saison à la hauteur de ses standards, cette année. Donc, le but qu’il a inscrit dimanche, à Atlanta, a dû lui faire plaisir. Le vétéran a touché la cible dans les derniers instants du match pour créer l’égalité 3 à 3, quelques secondes après qu’Atlanta eut pris les devants. Ce but, seulement le deuxième de la saison de l’Anglais, a fait taire le Mercedes-Benz Stadium.

2 – Hoesen secoue le Real Salt Lake

Les Earthquakes ont poursuivi sur leur bonne séquence, samedi, en obtenant une cinquième victoire en huit sorties. La troupe de l’entraîneur Matias Almeyda a cravaché, toutefois, contre le Real Salt Lake, et c’est sur la dernière action du match qu’elle a fini par trancher, avec le quatrième but de la saison de l’attaquant néerlandais Danny Hoesen. C’était la folie à l’Avaya Stadium.

1 – Le coup de canon de Kaye

Les Whitecaps y ont goûté, samedi soir, à Los Angeles. Après avoir pris les devants 1 à 0, la troupe de l’entraîneur Marc Dos Santos a encaissé six buts de suite. Le plus beau des six a été inscrit par l’international canadien Mark Anthony Kaye, à l’aide d’une puissante frappe du pied gauche dans le haut du filet. Le pauvre Maxime Crépeau n’a rien pu faire. Un quatrième filet, cette saison, pour le solide milieu de terrain ontarien.