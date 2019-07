L'ex-ministre péquiste Réjean Hébert candidat avec le PLC

L'ex-ministre péquiste de la Santé Réjean Hébert se lance en politique fédérale avec le Parti libéral du Canada, a appris TVA Nouvelles.

Celui qui est également médecin se présentera comme candidat dans la circonscription de Longueuil-Saint-Hubert lors des prochaines élections fédérales, le 21 octobre prochain.

Il en fera l'annonce demain matin à 10h30.

Réjean Hébert a été député de la circonscription provinciale de Saint-François, en Estrie, sous la bannière du Parti québécois de 2012 à 2014. Il a également été ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des Aînés pendant cette même période au sein du gouvernement de Pauline Marois.

Quand les premières rumeurs sur son saut avec les libéraux fédéraux avaient fait surface au début du mois de juin, M. Hébert avait affirmé être un «politicien de projet» plutôt qu’un «politicien de carrière».

Questionné sur un possible changement d’allégeance politique, il avait déclaré que «de plus en plus, la souveraineté est exclue du débat politique». «Les gens sont passés à autre chose, les Québécois sont passés à autre chose», avait-il alors indiqué en entrevue sur les ondes de LCN.