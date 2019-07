[PHOTOS] Délicate opération de sauvetage pour sortir un travailleur tombé dans une tranchée

Les pompiers de Montréal ont mené avec succès une délicate opération de sauvetage pour extirper un travailleur ayant chuté dans une tranchée de deux mètres de profondeur, lundi après-midi, à Montréal.

L’intervention a débuté vers 14 h lorsque l’employé est tombé dans le profond trou à l’angle de la rue Saint-Viateur et du boulevard Saint-Laurent, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Des travaux d’excavation avaient eu lieu à cet endroit un peu plus tôt et plusieurs autres travailleurs se trouvaient sur place lors des événements.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Des témoins ont avancé que la victime aurait perdu connaissance quelques instants avant de chuter dans la tranchée, mais ces informations n’ont pas été confirmées par les services d’urgence.

Les pompiers spécialisés dans ce type de sauvetage ont été dépêchés sur les lieux pour évacuer le travailleur blessé de sa fâcheuse position.

Des dizaines de badauds, téléphone cellulaire à la main, se sont rassemblés le long des rubans de police pour filmer la scène.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Après avoir passé un peu plus de 90 minutes au fond du trou, le travailleur blessé a été installé dans un panier de sauvetage avant d’être hissé hors de la tranchée.

Il a ensuite été transporté à l’hôpital en ambulance.

Selon Urgences-santé, la victime aurait subi des blessures à la tête et au dos qui ne mettraient cependant pas sa vie en danger.

L’enquête visant à éclaircir la cause et les circonstances de cet accident de travail a été confiée à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.