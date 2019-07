Tailleur dans la Petite-Italie: travailler 75 heures par semaine à 78 ans

À 78 ans, Tony Cecchini exerce le métier de tailleur 75 heures par semaine dans l’atelier qu’il a acquis en 1967 dans la Petite-Italie, à Montréal. Sa passion pour la couture et le souci de la satisfaction de sa clientèle ne se tarissent pas avec le temps.

Le septuagénaire quitte son domicile de Laval au petit matin en direction de son atelier de la rue Bélanger. «Je mange dans ma voiture, je n’ai pas le temps chez moi», s’exclame M. Cecchini avec le sourire aux lèvres. Malgré le temps qui passe, il ressent toujours le même plaisir à confectionner des habits pour ses quelque 450 clients.

Parmi ceux-ci, on retrouve d’ailleurs plusieurs politiciens, juges, hommes d’affaires et avocats, que le tailleur ne nomme pas pour préserver leur confidentialité. Environ 20% de sa clientèle est constituée de fidèles qui reviennent quelques fois par année.

Carlo Tarini est du nombre. «Tony prend 32 mesures, je n’en reviens pas!», s’exclame-t-il.

«Je compare le travail que fait Tony, c’est la moitié du prix et deux fois plus beau qu’ailleurs», estime celui qui a développé une relation d’amitié avec son tailleur.

«Plusieurs de mes clients m’ont dit de les aviser avant que je ferme définitivement», renchérit M. Cecchini, conscient qu’il devra un jour ou l’autre mettre la clé sous la porte.

Débuts à 12 ans

Originaire de la province de Teramo, en Italie, Tony Cecchini exerce le métier de tailleur depuis l’âge de 12 ans. Dix ans après avoir immigré à Montréal, il achète avec son frère un atelier sur la rue Bélanger. Il précise d’ailleurs n’avoir jamais fait de publicité en 50 ans dans le but d’attirer la clientèle, qui lui arrive toute par le bouche-à-oreille.

«C’est devenu une tradition de père en fils pour certains», explique-t-il en parlant de ceux qui viennent se procurer un habit au même endroit que papa.

Certains clients font d’ailleurs le voyage de Québec afin de lui commander des habits, preuve que le tailleur offre un excellent service. «J’ai même un client régulier qui habite en Alberta», raconte M. Cecchini en pointant un veston qu’il venait de terminer pour lui.

Minutie

Pour le propriétaire de Cecchini Tailleurs, la satisfaction du client n’a pas de prix. «Si je m’aperçois qu’il y a une erreur ou un problème, je ne sortirai pas à 17h30, je vais sortir une fois que j’aurai corrigé mon erreur», explique-t-il.

Ne lui parlez surtout pas de retraite, un mot qui a longtemps été un sujet de discorde. «À l’âge de 65 ans, mes enfants m’ont suggéré d’arrêter de travailler, j’ai dû faire un choix difficile», explique l’homme sur un ton plus sérieux. Il a décidé de continuer son métier, lui qui ne voulait pas abandonner ses clients. «Aujourd’hui, je ne regrette aucunement [d’être resté ouvert].»

Malheureusement pour M. Cecchini, la relève se fait rare dans le milieu. «Il y a peu de relève, mais c’est un métier qui ne fait pas beaucoup d’argent», confie le tailleur en regardant son ami et client Carlo. «Tony, c’est plus qu’un entrepreneur, c’est un artisan comme il n’y en a plus beaucoup au Québec», résume de son côté Carlo Tarini.