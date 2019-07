Tartine gourmande et gaspacho de poivron, fraise, tomate et persillade

Essayez cette rafraîchissante recette de Tartine gourmande et gaspacho de poivrons et fraises concoctée par Jonathan Garnier et présentée par SB Cuisine!

TARTINE GOURMANDE ET GASPACHO DE POIVRONS ET FRAISES

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 4 minutes

Ingrédients

La tartine gourmande

4 tranches de pain de campagne

1 rouleau de chèvre frais

2 branches de thym, effeuillées

125 ml (½ tasse) noix de Grenoble, concassées

90 ml (6 c à table) huile d’olive

15 ml (1 c. à table) moutarde

½ gousse d’ail, hachée

250 ml (1 tasse) salade roquette

Sel et poivre au goût

Le gaspacho

8 poivrons rouges, rôtis

50 ml (1 tasse) fraises du Québec

4 tomates de serre

1 citron, le jus

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

Tabasco chipotle au goût

qs eau au besoin

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre sur gril (broil).

ÉTAPE 2

Taillez chaque tranche de pain en 2 ou en 4 morceaux, pour avoir le diamètre du rouleau de chèvre.

ÉTAPE 3

Taillez le rouleau de chèvre en rondelles 1/2‘’ d’épaisseur.

ÉTAPE 4

Sur une plaque allant au four, recouverte de papier parchemin ou d'un tapis en silicone, disposez les morceaux de pain.

ÉTAPE 5

Sur chaque morceau de pain, déposez une rondelle de chèvre, sur le dessus répartissez le thym puis les noix de Grenoble et passez au four, sous le gril, 3 à 4 minutes.

ÉTAPE 6

Dans un bol, mélangez l’huile d’olive, la moutarde, l’ail, du sel et du poivre. Vérifiez l'assaisonnement de cette vinaigrette.

ÉTAPE 7

Pour le gaspacho, dans le bol du mélangeur, ou à l'aide du pied mélangeur, réduisez en purée les poivrons, les fraises, les tomates, le jus de citron, l’huile d’olive, du Tabasco au goût, du sel, du poivre.

ÉTAPE 8

Ajoutez un peu d’eau pour obtenir la consistance voulue. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 9

Répartissez dans 4 verres.

Le montage

Dans chaque assiette, répartissez les croûtons de pain au chèvre, dessus la vinaigrette préparée puis la roquette. Servez, accompagné d'un verre de gaspacho