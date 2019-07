Un adolescent de 17 ans porté disparu à Longueuil

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil demande l’aide du public afin de localiser un adolescent de 17 ans qui manque à l’appel.

Zakary Perron-Papineau n’a pas été vu depuis le 1er juillet.

L’adolescent mesure 182 cm (6 pi) et pèse 70 kg (155 lb). Il a les yeux bruns et les cheveux châtains longs, frisés et rasés en dessous.

Les policiers de Longueuil demandent à la population de contacter immédiatement le 911 si Zakary Perron-Papineau est aperçu.