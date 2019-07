Un début de semaine ensoleillé

MONTRÉAL – Le début de la semaine se fera sous le soleil sur la majorité des secteurs, tandis que les températures seront confortables et l’air sera sec. L’humidité et la pluie devraient faire leur retour en milieu de semaine.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord, des averses et des risques d’orages sont toutefois prévus lundi. À Montréal, le ciel sera ensoleillé et il fera un maximum de 28 °C lundi en après-midi. La situation sera similaire à Québec où le mercure affichera un maximum de 25 °C. Les jours suivants se ressembleront puisque du soleil est prévu un peu partout sur la province.

L’humidité fera un retour progressif à partir de mardi tandis que les températures seront à la hausse. On dépassera notamment les 30 °C à Montréal, en Abitibi-Témiscamingue et en Outaouais.

Il fera 32 °C mardi à Montréal, et 29 °C à Québec.

La journée de mercredi sera un copier-coller de la veille.

Le temps va se gâter pour les journées de jeudi et vendredi: certains secteurs seront couverts tandis que d’autres seront affectés par des averses.

À Montréal, la journée de jeudi sera nuageuse avec 60 % de probabilité de pluie, il fera 29 °C. À Québec, les nuages domineront, mais la pluie ne sera pas au programme, il fera 28 °C.

Des averses sont prévues pour ces deux villes au cours de la journée de vendredi.

Le système qui aura fait son entrée sur la province jeudi devrait quitter le Québec juste à temps pour la fin de semaine. Le week-end s’annonce ensoleillé pour la plupart des secteurs.