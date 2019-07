Une longue absence pour Sean Thomas-Erlington

Le porteur de ballon des Tiger-Cats de Hamilton Sean Thomas-Erlington ratera les six prochaines parties des siens en raison d’une blessure au genou.

C’est l’entraîneur-chef des «Cats», Orlondo Steinauer, qui en a fait l’annonce, lors de l’entraînement des siens, lundi. Le nom du Québécois sera placé sur la liste des joueurs blessés.

Thomas-Erlington s’est blessé dans les premiers moments de l’affrontement contre les Alouettes à Montréal, jeudi. Ce duel s’était soldé par un gain de 36 à 29 des Moineaux.

À sa troisième saison dans la Ligue canadienne de football, l’ancien des Carabins de l’Université de Montréal s’est emparé du poste de porteur de ballon numéro 1 et il n’a pas déçu. En effet, en quatre parties, il a récolté 224 verges en 33 courses et ajouté 193 verges sur 11 attrapés et un touché.

Thomas-Erlington a été repêché en huitième ronde (66e au total) de l’encan 2017.