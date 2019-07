Wimbledon : Milos Raonic tombe en huitième de finale

près avoir remporté les deux premières manches, le Canadien Milos Raonic s’est écroulé et a vu son parcours stoppé en huitième de finale du prestigieux tournoi de Wimbledon, lundi, à Londres.

L’athlète de 28 ans a été défait par l’Argentin Guido Pella en cinq manches de 3-6, 4-6, 6-3 et 7-6(3) et 8-6. Le duel a duré 3 h 44 min.

Raonic était le dernier représentant de l’unifolié en lice en simple pour le troisième Grand Chelem de la saison 2019. Il s’agissait également de la première fois en quatre ans qu’il n’atteignait pas les quarts de finale à Wimbledon.

Le «tennisman» canadien se dirigeait vers un gain facile, mais tout a basculé au troisième engagement, lorsqu’il n’arrivait plus à s’imposer avec son service. Pella a aussi trouvé plusieurs failles dans le jeu de Raonic.

Au final, la 17e raquette mondiale n’a placé que 68 % de ses premières balles en jeu. Il a tout de même réussi 33 as, un sommet pour lui lors de cette quinzaine.

Raonic n’a également pas été en mesure de profiter des opportunités que son adversaire lui offrait, car il n’a profité que trois de ses 13 balles occasions de bris.

En quart de finale, Pella se mesurera à l’Espagnol Roberto Bautista-Agut, qui a vaincu le Français Benoît Paire un peu plus tôt dans la journée.

Gabriela Dabrowski continue

De son côté, la Canadienne Gabriela Dabrowski a accédé aux quarts de finale en double féminin.

L’Ontarienne et sa partenaire, la Chinoise Xu Yifan, ont défait le duo de Chinoises composées de Duan Ying-Ying et Zheng Saisai en deux manches de 7-5 et 6-3.

Les gagnantes et quatrièmes têtes de série ont pris le service de leurs adversaires à trois reprises et n’ont subi qu’un seul bris.

Pour la prochaine étape, Dabrowski et Yifan affronteront les Américaines Bethanie Mattek-Sands et Danielle Collins.