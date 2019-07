Wimbledon: Nadal amène Sousa à l’école

WIMBLEDON | Rafael Nadal n’a pas trainé sur le court central, lundi, pour son match de quatrième tour. Du travail vite fait, bien fait du troisième favori.

L’Espagnol a signé une victoire sans appel de 6-2, 6-2 et 6-2 contre le Portugais Joao Sousa pour s’approcher un peu plus près d’un possible duel contre Roger Federer en demi. En résumé, Nadal a amené son opposant à l’école du tennis.

Il a été chirurgical dans ses frappes et il a dicté le rythme dès le départ. Dès le premier point du match, on savait que ce serait une partie de plaisir pour le deuxième joueur mondial.

Nadal a brisé Sousa avec une facilité déconcertante. Il a notamment réussi un amorti à la perfection. C’était de toute beauté. Le reste de son jeu a suivi et Sousa n’a pu que constater les dégâts.

Il y a un autre aspect qu’on doit retenir dans cette victoire de Nadal. Il a passé moins de deux heures sur le terrain. Lors de ses prochains matchs qui risquent d’être plus longs, ça pourrait faire une différence dans la gestion de son énergie.

En quarts de finale, l’Espagnol va croiser le fer avec l’Américain Sam Querrey.

«Il est imposant, il sert bien et il frappe fort du fond du terrain, a indiqué Nadal. On est rendu en quarts, donc ce sont les meilleurs qui vont passer. Je m’attends à une excellente opposition.»

Federer l’imite

AFP

Quelques heures plus tard, ce fut au tour de Roger Federer d’avoir un match facile sur le court central de Wimbledon. Le Suisse n’a fait qu’une bouchée de l’Italien Matteo Berrettini au compte de 6-1, 6-2 et 6-2.

Après avoir perdu la première manche de son premier match, Federer a remporté ses douze dernières. Le joueur de 37 ans a été impeccable comme c’est son habitude dans ce tournoi.

«Je me sentais bien aujourd’hui, a souligné Roger Federer. On a une semaine de matchs dans le corps. Je crois que mes performances s’améliorent de façon naturelle. On sait maintenant comment la surface réagit et les rebonds des balles. Tous ces détails.

On est en mesure de jouer plus près des lignes. Je suis très satisfait de ma performance. Je m’attendais à un duel serré avec peu de chances de capitaliser. Toutefois, ce fut l’opposé qui s’est produit.»

En quarts, il affrontera le Japonais Kei Nishikori. Il s’attend encore à un beau défi

«Il s’amène dans ce match avec beaucoup d’énergie, car son parcours a été facile, a ajouté Federer. Je crois qu’il est prêt et j’aime son style de jeu. Je crois qu’il a un des meilleurs revers du circuit à l’heure actuelle.»

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire Yi-Fan Xu ont passé aux quarts de finale du double féminin avec une victoire de 7-5 et 6-3 contre les Chinoises Ying-Ying Duan et Saisai Zheng . Pour ce qui est de son match de double mixte, il a été suspendu en raison de la noirceur.