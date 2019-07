ROBERT, François



Tragiquement, le 1er juillet 2019, à l'âge de 51 ans, est décédé M. François Robert, conjoint de Sylvie Boutin.Homme d'affaires connu dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Fils de M. Denis Robert (Lise) (feu Monique Bessette).Outre sa conjointe et son père, il laisse dans le deuil ses enfants : Christopher (Valérie), Guillaume (Arianne), Mélissa (Benjamin), Kelly (Shawn), Jordan (Clémence) et Victoria, la mère des enfants Nicole Kernen (Richard), ses petits-enfants : Tyler, Beverly, Romy et Jackson, son frère Michel (Nathalie), ses soeurs : Nathalie, Stéphanie (Luc), neveux et nièces, cousins cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis.M. Robert sera exposé au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111le vendredi 12 juillet 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h, et samedi le complexe sera ouvert dès 9h.Les funérailles auront lieu en l'église St-Athanase d'Iberville située au 500, 1ère Rue, Saint-Jean-sur-Richelieu à 11h00, samedi le 13 juillet 2019. L'inhumation suivra au cimetière paroissial du Mont St-Grégoire.Vos témoignages de sympathie peuvent être transmis via notre site web au : www.complexefuneraire.ca