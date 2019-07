CHALIFOUX, Michel



De Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le 29 juin 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Michel Chalifoux, époux de Mme Louise Marois.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Marc (Isabelle) et Martin (Andréanne), ses 2 petits-enfants Marc-Olivier et Elyakim ainsi que Gabriel, Émilie et Mathieu, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 14 juillet de 12h à 15h au:SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 15h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.