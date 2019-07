GRÉGOIRE PELLETIER, Claire



Au CHSLD St-Antoine de Padoue à St-Lin, le 3 juillet 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée paisiblement, entourée de ses enfants, Mme Claire Pelletier "Maman Claire", épouse de M. Constantin Grégoire, demeurant à St-Esprit, native de Ste-Julienne.Partie rejoindre sa fille qui l'a précédée, Sylvie, la défunte laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Louise (Réal Mailhot), Jean-Marc (Micheline St-Jean), Mario (Claudine Perreault), Andrée (Robert Simard), Denise (Robert Dumulong), Diane, Alain (Sylvie Tremblay), François, Yvon (Myriam Derome), Clément (Carole Henri), Gervais (Johanne Robert), Gabriel, Pascal (Saïna Ly), de nombreux petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, ses soeurs et frères, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Elle sera exposée le jeudi 11 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h et vendredi à compter de 9h, à la résidence de la:105, RUE MONTCALMST-ESPRITLes funérailles auront lieu vendredi le 12 juillet à 11h, en l'église de St-Esprit. Inhumation au cimetière du même endroit.Gaston Pothel, 450-839-3450