LEDUC, Gilles

À Salaberry-de-Valleyfield, le 6 juillet 2019 à l'âge de 76 ans, est décédé M. Gilles Leduc, (dit le Notaire) conjoint de Mme Maureen Morin.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Suzie (Noël) ainsi que les enfants de sa conjointe : Marie-Josée (David), Sylvain (Isabelle), Patrick (Mélanie) sans oublier ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.Il laisse également ses frères et soeurs : Mario (Denise), Richard (Jocelyne), Nicole (Serge), Yvan, Ginette (Michel), Denis, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Sa famille vous accueillera le jeudi 11 juillet 2019 de 13h à 16h30 au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Une liturgie de la Parole suivra à 16h30 en la chapelle du salon.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société Alzheimer du Québec.Il sera conduit à son dernier repos au cimetière de St-Timothée, vendredi le 12 juillet 2019 à 10h30.