DELISLE, Andrew T.

Décédé paisiblement à l'Hôpital Kateri Memorial, le samedi 6 juillet dernier, à l'âge de 85 ans, il était entouré de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ainsi que ses nièces et neveux.Époux de feu Gladys Marie Parent et fils de feu Joseph Kentarontie Delisle et feu Marie Josephine Sakakohe Delisle, frère de feu Albert, Harry, Ivy, Louise et June, et arrière-grand-père de feu Karonhiarahstha.Il laisse dans le deuil ses filles Lynn (Ross) et Debbie (Kevin), son fils Andrew jr ainsi que de nombreux parents, amis et collègues qui se souviendront de lui avec tendresse.Il a été élu au Conseil Mohawk de Kahnawake en 1960 et il a occupé le poste de Grand Chef jusqu'en 1982. Au cours de son mandat de 1972 à 1976, il a créé Okwari Enterprises Reg'd. Le Grand Chef Delisle était l'un des membres fondateurs de l'Association des Indiens du Québec (Confédération des Indiens du Québec) et du Conseil national des Indiens (Fraternité nationale des Indiens qui devint l'Assemblée des Premières Nations).Il a été commissaire général du pavillon des Indiens du Canada à l'Expo 67 et a reçu la médaille d'Officier de l'Ordre du Canada. En 1973, il a été premier délégué représentant les tribus d'Amérique du Nord à la conférence mondiale autochtone en Guyane et en Amérique du Sud. Il a reçu le prix " Aboriginal Lifetime Achievement " pour ces réalisations et de nombreuses autres.Les visites débuteront le mardi 9 juillet à 11h00 au:KAHNAWAKE450-632-1515Les funérailles auront lieu le jeudi 11 juillet à 11h00 à la mission St. Francis Xavier à Kahnawake.Au lieu de fleurs, des dons peuvent être faits à la Karonhiarahstha Winter Classic de la Fondation de l'hôpital Kateri Memorial.La famille souhaite exprimer ses sincères remerciements aux médecins, aux infirmières et au personnel de l'hôpital Kateri Memorial pour les bons soins prodigués.