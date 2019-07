Comment gérer un petit-fils turbulent?

Mon petit-fils de 5 ans est une véritable tornade. Rejeton d’une deuxième union de notre garçon, il est tout le contraire de sa demi-sœur dont la mère à la garde, à part deux fins de semaine par mois qu’elle passe chez mon fils. C’est une petite fille adorable qui a acquis une discipline de vie qui fait l’envie de tout le monde. Il faut dire que sa mère y est pour beaucoup, alors que ma nouvelle bru est totalement laxiste avec son fils et que mon garçon calque sur elle, son attitude avec lui.

Ce qui me surprend le plus, c’est que ce petit garçon est calme à la garderie, qu’il mange tout ce qu’on lui sert et qu’il est poli avec tout le monde. Alors qu’à la maison il dit non à tout ce que le proposent ses parents, rechigne pour un rien et refuse d’aller au lit quand c’est le temps. On dirait qu’il a deux personnalités. Sans vouloir m’immiscer dans les affaires de mon fils, que faudrait-il faire pour corriger les choses?

Mamie

Si l’enfant se plie aux volontés des éducateurs en garderie, c’est qu’ils se comportent avec lui avec assurance parce qu’ils se sentent légitimes dans leur rôle. Ce que vous appelez sa double personnalité n’en est pas une. Cela vient du fait que ses parents ne lui posent pas de limites, que l’enfant le sent et qu’il se défoule. Le problème vient d’eux et non pas de lui.