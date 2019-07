Des louanges pour Félix et Denis

LONDRES | C’était le début du tournoi des légendes, mardi à Wimbledon. On a assisté à plusieurs moments cocasses lors de ces matchs de double qui se sont déroulés aux quatre coins du site.

Avant qu’ils ne sautent sur le terrain, les anciens joueurs ont rencontré les médias. Bien sûr, il a été question de leurs prédictions pour la fin du tournoi. Ils ont aussi été généreux lorsque le représentant du Journal de Montréal leur a posé des questions sur la montée du tennis canadien sur la scène mondiale.

Photo Mathieu Boulay Max Mirnyi

« C’est excitant de voir ce qui se passe malgré la défaite de Milos Raonic lundi, a mentionné Max Mirnyi. Avec les présences de Félix Auger-Aliassime et de Denis Shapovalov, le futur est prometteur pour ce pays.

« Ils démontrent de la constance dans leurs résultats. Ils sont capables de chauffer les meilleurs et même de les battre. C’est seulement une question de temps avant qu’ils soient des aspirants sérieux aux grands honneurs. »

Richard Krajicek en a rajouté une couche.

Photo Mathieu Boulay Richard Krajicek

« Ce sont deux excellents joueurs et ils sont excitants à voir jouer, a indiqué le Tchèque en parlant d’Auger-Aliassime et de Shapovalov. Leurs styles de jeu et leurs personnalités font d’eux des joueurs spéciaux. Il ne faut pas oublier la jeune Bianca Andreescu, qui est aussi en pleine ascension.

« Je ne sais pas ce que vous faites au Canada, mais c’est impressionnant. »

Pas de formule magique

L’ancien partenaire de double du Canadien Daniel Nestor estime qu’Auger-Aliassime et Shapovalov ne sont pas très loin de leurs objectifs.

« Ils sont sur la bonne voie, a ajouté Mirnyi. Cependant, il n’y a pas de formule magique. Tu ne peux pas dire à un joueur de jouer de telle façon ou de manger cela ou de mieux dormir pour être meilleur.

« C’est un processus dans lequel chaque joueur se développe à son rythme. Les dénominateurs communs sont la patience et le travail. Ils doivent aussi être ouverts aux changements et écouter leurs entraîneurs. Ça peut prendre un peu de temps avant de trouver la bonne recette. »

Mirnyi croit qu’il ne faut pas écarter le calendrier exigeant de l’ATP dans l’équation.

« Ils sont encore très jeunes, a-t-il précisé. C’est maintenant une question d’opportunités dans leurs cas.

« La vie sur le circuit est très dure physiquement et mentalement. Pour remporter des matchs, ils doivent avoir une certaine stabilité à ces deux niveaux. Ce n’est pas évident parce que ce calendrier de 11 mois est drainant. Par contre, avec de bons entraîneurs expérimentés, ils peuvent surmonter les embûches et prendre les bonnes décisions. »

Enfin de la personnalité

Pour sa part, Xavier Malisse croit que les éclosions de Shapovalov et d’Auger-Aliassime sont un vent de fraîcheur pour le tennis.

Photo Mathieu Boulay Xavier Malisse

« C’est une bonne chose pour notre sport, a souligné le Belge. Il était temps que ça change un peu. Ce sont toujours les mêmes pays qui produisent des joueurs de tennis.

« Au cours des cinq dernières années, je trouvais qu’il n’y avait pas trop de personnalités sur le tour de l’ATP. C’est en train de changer avec l’arrivée de joueurs comme Stefanos Tsitsipas et Félix Auger-Aliassime.

« Tout le monde en parle. Ça me plaît qu’il y ait un peu de personnalité sur le tour. Sur le plan sportif, les jeunes ne sont pas encore capables de battre le top 3, mais ça va venir. C’est excitant ce qui s’en vient. »

Depuis notre arrivée à Wimbledon, les spécialistes du tennis ne tarissent pas d’éloges à l’endroit des jeunes joueurs canadiens. Ce n’est donc pas une surprise d’avoir le même son de cloche du côté des anciens joueurs.

Il est en train de se passer quelque chose de spécial avec le tennis canadien.

Les échos du Big Ben

Un palais impressionnant

J’ai vu le fameux palais de Buckingham. Je dois l’avouer, j’ai été impressionné par la beauté de l’édifice et de la place. Même si je ne suis pas un fanatique de la monarchie, j’ai été en mesure d’apprécier ma visite. Ça vaut le détour si vous allez à Londres un jour.

Un peu de diplomatie

En me rendant au palais de Buckingham à pied, j’ai eu la chance de marcher dans le quartier où sont situées plusieurs ambassades. Pas celle du Canada toutefois. Pendant ma promenade, ça m’a frappé. Je n’ai pas vu d’auto de classe moyenne. Seulement des Audi, des Mercedes, des Jaguar et des Rolls Royce. Comme on dit, les diplomates ne se promènent pas à pied. L’auto doit être à la hauteur de leur statut après tout.

Conduire avec une carte

Je croyais que j’étais au bout de mes surprises avec les navettes. Eh bien, non ! Mardi matin, j’ai vu le chauffeur de mon véhicule avec une carte routière de Londres. Pour David, Google Maps ne fait pas partie de sa réalité. Il est de la vieille école. Toutefois, malgré son expérience, on a été coincés dans le trafic. Je me sentais comme à Montréal. Par la suite, il a emprunté un nombre incalculable de détours pour finalement arriver à destination avec un retard de 15 minutes. On va lui pardonner, car il vient passer ses vacances au Québec cette année.