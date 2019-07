Des soirées de SUP à la pleine lune auront lieu 2 fois cet été et vous ne voulez pas manquez ça

Faire de la planche à pagaie est une activité incontournable de l’été. Ça tombe bien puisque la compagnie montréalaise POP Spirit organise des soirées de surf à pagaie (SUP) à la pleine lune.

Le 16 juillet et le 15 août, les amateurs de sport nautique pourront s’offrir une randonnée de deux heures inoubliables sur l’eau. C’est à Pointe-Claire (environ 25 minutes de Montréal) que la soirée aura lieu.

Pour 60$ par personne, vous aurez donc droit à une sortie de deux heures en SUP et tout le matériel nécessaire (la planche, la pagaie, la veste de sécurité et des bâtons lumineux). Vous n’aurez qu’à vous apporter de l’eau et une serviette de plage.

À noter toutefois que cette sortie n’est pas une séance d’initiation. Il faut donc avoir un minimum de connaissances en SUP pour y participer. Si vous êtes un pro et que vous avez votre équipement, vous aurez droit à 50% de rabais.

Tous les détails de ces soirées de SUP à la pleine lune sont ici.

