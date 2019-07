Jeune homme disparu au lac La Carrière: un corps retrouvé à Vaudreuil-Dorion

VAUDREUIL-DORION | Un corps a été repêché ce matin dans le lac La Carrière à Vaudreuil-Dorion, en banlieue de Montréal, peu de temps après la reprise des recherches pour retrouver un jeune homme disparu lundi soir.

Ce sont les plongeurs de la Sûreté du Québec qui ont trouvé le corps.

Dans l'immédiat, les policiers ne peuvent confirmer qu'il s'agit bel et bien du jeune disparu. Une autopsie sera pratiquée sur la dépouille.

Lundi vers 19 h 30, trois jeunes avaient tenté de traverser à la nage le lac situé au fond d'une ancienne carrière, mais l'un d'eux avait sombré dans les flots au cours de la traversée et n'avait pas reparu.

Lundi soir, la SQ et les pompiers de Vaudreuil-Dorion avaient tenté de le retrouver, mais sans succès. En plus de l'embarcation sur l'eau, les secours ont sillonné les berges et un hélicoptère de la SQ a survolé le lac.

Dans le quartier, il est bien connu que le lac La Carrière est un lieu de rassemblement plutôt populaire, notamment pour faire la fête, dès que la saison chaude revient.