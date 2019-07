La Coop fédérée met la main sur une grande partie de F. Ménard

La Coop fédérée met la main sur tous les actifs de l’entreprise F. Ménard dans le domaine du porc et des meuneries.

C’est sa filiale Olymel qui intégrera le secteur porcin de F. Ménard, tandis que son autre filiale, Sollio Agriculture, se chargera du volet des meuneries.

F. Ménard est une entreprise familiale de l’Ange-Gardien en Montérégie, fondée il y a près de 60 ans. Elle emploie 1200 personnes.

«La Coop fédérée est fière de participer à cette transaction qui permettra à F. Ménard, fleuron de la production agroalimentaire québécoise, de poursuivre son développement au sein d’Olymel et de Sollio Agriculture. Olymel dispose de tous les atouts et de l’expertise pour non seulement faire grandir F. Ménard, pousser encore plus loin son savoir-faire, mais aussi profiter de la croissance induite par cette transaction pour encore mieux concurrencer des entreprises de taille mondiale sur l’ensemble des marchés», a mentionné le président du conseil de La Coop fédérée, Ghislain Gervais, par communiqué, mardi.

Cette transaction, dont le montant ne sera pas divulgué, n’inclut pas le secteur de la volaille de F. Ménard.