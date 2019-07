Le groupe Paul Bocuse s’installe à Paris à l’Hôtel du Louvre

Les Parisiens, les Lyonnais vivant à Paris et dans la région parisienne, les visiteurs, les touristes, les amoureux de bonnes chairs en rêvaient. Et ils l’ont fait.

Pour cette première escapade française hors de Lyon, le groupe Paul Bocuse a frappé fort.

S’installer dans un hôtel signature sur l’une des plus mythiques places de Paris, la place André Malraux, face au Louvre et à la Comédie Française, en effet, c’est spectaculaire.

La Brasserie du Louvre signée Paul Bocuse vient donc d’ouvrir ses portes à Paris en même temps que la réouverture de l’Hôtel du Louvre qui a nécessité deux ans de travaux.

L’emplacement, vous l’aurez compris, surtout pour les beaux jours avec l’immense terrasse, laisse présager un très grand succès.

Le lieu est chaleureux, confortable, chic, digne des plus belles brasseries, sans pour autant être intimidante. On devine le respect des traditions de la restauration, on sent aussi un vent de modernité, un magnifique binôme.

Après quelques jours d’ouverture, me dit le chef Exécutif Denis Bellon qui a un parcours conséquent dans les meilleurs établissements de Paris et à l’étranger, les habitudes s’installent.

Les Lyonnais de Paris ne voulaient en aucun cas manquer cette belle occasion et ils se réservent déjà leurs tables. À n'en pas douter, plusieurs auront vite leurs habitudes.

Il faut dire que l’équipe des brasseries Bocuse, sous l’égide du chef Éric Pensu, grand responsable des Brasseries Bocuse, veille à ce que tout soit respecté dans les moindres détails.

Côté menu, ce sont surtout les grands classiques des Brasseries Paul Bocuse qui retiennent l’attention. Comme le dit si bien Jérôme Bocuse, fils du grand Paul Bocuse, « Nous présentons à Paris une forme de best-seller de nos brasseries ».

Les gourmets ne se tromperont pas avec la Salade Lyonnaise « Tradition »

Œuf poché, salade frisée, lardons, croûtons. Les lardons sont à se rouler par terre, une folie en bouche. Le généreux saucisson en brioche. La délicate Quenelle de Brochet Sauce Nantua, une bienveillance du chef Éric Pensu. Le spectaculaire et très instagrammable Poulet de Bresse Miéral à la crème et aux champignons. Tout le monde filme et prend en photo le service de cette volaille savoureuse servie dans de magnifiques cocottes. Je m’en voudrais de ne pas vous parler d’un autre incontournable pour conclure votre repas.

Ne faites surtout pas l’impasse sur les Gaufres « Grand-Mère » accompagnées de sauce chocolat, de chantilly et de compote de pommes, servies individuellement dans des petits pots de porcelaine blanche.

Ça me rappelle tellement mon enfance. Merci à Paul Bocuse qui a eu cette vision de nostalgique gourmandise. C’était tellement bon, j’en rêve encore et encore.

Évidemment, je vous conseillerais, surtout si vous y allez le soir, de manger très léger le midi, car les portions sont bien généreuses.

Les prix eux, pour cette qualité et ces prestations, sont bien doux.

C’est ça l’histoire de Paul Bocuse, un homme avant tout accessible et généreux.

La Brasserie Paul Bocuse à Paris rend bien hommage au Chef le plus célèbre du monde moderne.

Je soulignerais que le service est prévenant, très professionnel, digne des grandes tables, c’est normal, cette brasserie du Louvre est une grande table.

La brasserie Bocuse attenante à l’Hôtel du Louvre sert aussi les petits déjeuners.

Je le souligne, car ils sont carrément exceptionnels.

Pour information.

Brasserie du Louvre

Dans : Hôtel du Louvre

Adresse : Hôtel du Louvre, 1 Place André Malraux, 75001 Paris, France

Réservations : hyatt.com, lafourchette.com

Téléphone : +33 1 44 58 37 21