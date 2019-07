Le nombre d’adeptes de la coke a doublé en 4 ans

Le retour en force de la cocaïne se confirme au Québec et dans le reste du pays où les consommateurs sont deux fois plus nombreux qu’en 2015.

Cette explosion de la demande profite à un nombre croissant d’organisations criminelles qui se partagent un marché valant plus de deux milliards de dollars.

La cocaïne attire « continuellement plus de groupes du crime organisé que les autres marchés » de la drogue comme le cannabis illégal, la méthamphétamine et l’héroïne, d’après le rapport.

Le SCRC en compte 29 au Québec, 34 en Ontario et 28 en Colombie-Britannique, les provinces « où se trouvent d’ailleurs les plus importants bassins de population, des ports maritimes et des aéroports internationaux ».