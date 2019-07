Noémie Paré et Yohann Benson triomphent à Bromont

(Sportcom) - Les Québécois Noémie Paré (Victoriaville) et Yohann Benson (Golf Laval-sur-le-Lac) ont été couronnés au terme de la troisième et ultime ronde de l’Invitation Bromont, mardi, au club de golf Château Bromont.

Détenant une avance de deux coups sur l’Ontarienne Rebecca Lee-Bentham avant d’entamer la dernière ronde, Noémie Paré a dû trimer dur pour remporter les grands honneurs.

Après avoir vu sa rivale créer l’égalité au 18e trou, Paré s’est vite ressaisie lors de la prolongation où elle a joué le par, ce qui fut suffisant pour battre son adversaire qui a quant à elle enregistré le boguey.

«J’ai joué ma meilleure ronde à vie hier [lundi] en terminant à -6, sans boguey, alors ça m’a donné de l’énergie pour aujourd’hui [mardi], a mentionné Paré, qui a terminé devant toutes les golfeuses professionnelles présentes, et ce, malgré son statut d’amateur.

«J’ai eu une bonne journée et je dois donner du crédit à Rebecca qui a fini avec deux oiselets pour me rattraper et provoquer la prolongation.»

Au classement final, l’athlète de 20 ans a terminé avec un cumulatif de 212 (-7), soit un coup devant Lee-Bentham, qui est du même coup repartie avec une bourse de 6000 $ remise à la meilleure joueuse professionnelle.

Notons que Katherine Gravel-Coursol (Blainvillier) a connu une excellente dernière ronde de 67 (-6) pour terminer au troisième rang, à égalité avec la normale de 219 coups.

Une deuxième victoire en 2019 pour Benson

À la suite d’une première édition entièrement réservée au golf féminin, l’Invitation Bromont accueillait le volet masculin pour 2019. Le Québécois Yohann Benson a d’ailleurs profité de l’occasion pour enregistrer sa deuxième victoire de la saison.

Le professionnel du golf Laval-sur-le-Lac a rapidement comblé un déficit de deux coups sur le meneur Vaita Guillaume (Royal Québec) et n’a plus jamais regardé derrière lui, terminant sa journée avec une carte de 68 (-4).

«Les conditions étaient un peu plus difficiles, mais j’ai réussi à m’en sortir. Je joue avec quelques douleurs au dos et j’ai dû puiser dans mon répertoire d’expérience pour sortir avec la victoire», a expliqué Benson qui avait aussi terminé premier lors de l’Omnium printanier, le 31 mai dernier, au club de golf Beaconsfield.

«Je suis resté patient et je savais que je j’avais une chance de me distancer des autres sur les neuf derniers trous. C’est un grand retour au Québec pour moi et je suis très content de célébrer ma deuxième victoire avec ma famille et mon fils qui est présent avec moi.»

Benson a conclu le tournoi avec un cumulatif de 203 (-13) pour repartir avec la bourse de 6000 $. À deux coups du gagnant, Pierre-Alexandre Bédard (Cap-Rouge), Brandon Lacasse (Knowlton) et Vaita Guillaume ont terminé à égalité.

Finalement, le meilleur chez les amateurs a été Alexis Chabot (Pinegrove), avec un pointage final de 211 (-5).