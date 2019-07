Rodeo FX et Scanline VFX: le gouvernement du Québec accordera 2,6 millions $ pour de la formation

Les entreprises Rodeo FX et Scanline VFX, qui oeuvrent dans le domaine des effets visuels et de l'animation, recevront une aide financière de plus de 2,6 millions $ de la part du gouvernement du Québec pour former des employés.

Cette enveloppe servira à en encadrer 802, dont 500 nouveaux. Elle couvrira jusqu’à 25 % des coûts de formation des employés actuels et de ceux qui seront engagés.

«Je me réjouis du soutien que nous accordons à Rodeo FX et Scanline VFX, qui créeront des emplois de qualité à Montréal et à Québec. L'expertise québécoise dans le secteur des effets visuels et de l'animation est reconnue à travers le monde et les investissements que font ces entreprises chez nous le prouvent», a affirmé Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, par communiqué, mardi.

Il a précisé que Rodeo FX, mettra la main sur deux millions $ pour former 300 de ses employés et 302 qui seront embauchés pour ses projets d'expansion. Présente aussi à Munich et Los Angeles, cette compagnie veut doubler ses effectifs à Québec et Montréal. Rodeo FX se servira de cet argent pour que ses employés soient en mesure de travailler sur des longs métrages en 3D ainsi que sur des téléséries.

De son côté, Scanline VFX aura droit à près de 670 000 $ pour accroitre son studio de Montréal en formant 200 nouveaux employés qui apprendront comment utiliser les outils et les logiciels de cette entreprise allemande.

Cette initiative fait partie du programme Mesure de formation de la main-d’œuvre, qui a pour objectif d’améliorer les compétences du personnel dans son milieu de travail.

«Nous continuerons de soutenir des projets visant à développer les compétences de nos travailleuses et de nos travailleurs pour permettre aux entreprises de se développer chez nous, de faire rayonner nos talents à travers le monde et de contribuer à la croissance de notre économie», a ajouté le ministre Jean Boulet.