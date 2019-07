«Stranger Things 3», la série la plus écoutée de l'histoire de Netflix

Sans surprise, la saison 3 de Stranger Things s'est imposée comme le programme le plus regardé de tous les temps sur Netflix en quatre jours. D'après Deadline, la série d'horreur, disponible depuis jeudi dernier, a battu le record de vues en un week-end.

La nouvelle saison a déjà été visionnée par 40,7 millions de comptes et 18,2 millions ont déjà fini toute la saison, a confirmé le service de streaming lundi. À titre de comparaison, la deuxième saison de Stranger Things avait été visionnée par environ 16 millions de spectateurs.

Les jeunes héros et héroïnes de cette série créés par les frères Matt et Ross Duffer doivent cette saison affronter, en plus des horreurs devenues habituelles dans le programme, un ennemi qu'ils ne connaissaient pas encore : l'adolescence.