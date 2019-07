Tournée «Tiny Love Tiny Tour»: Mika deux soirs au Théâtre Corona en septembre

Le chanteur Mika transformera le Théâtre Corona en univers pop coloré à la mi-septembre. L’artiste livrera des concerts les 15 et 16 septembre sur la scène de l’établissement montréalais, dans le cadre de sa tournée «Tiny Love Tiny Tour».

Les admirateurs de Mika pourront se procurer des billets dès vendredi à 10 h (evenko.ca).

Ces deux rendez-vous précéderont de peu la sortie du nouvel album de l’artiste, un opus intitulé «My Name Is Michael Holbrook» attendu le 4 octobre. Pour l’instant, les amateurs de musique peuvent se rabattre sur l’extrait à saveur estivale «Ice Cream».

Le prochain périple en Amérique de Mika ne contient qu’une poignée de dates. Outre Montréal, seules quatre villes des États-Unis doivent recevoir la visite de l’interprète des succès «Grace Kelly», «Relax, Take It Easy» et «Boum Boum Boum»: New York, San Francisco, Los Angeles et Mexico.

Venu poser pied à Montréal plusieurs fois au cours des dernières années, Mika a notamment foulé le plateau de la quatrième saison de «La Voix», sur les ondes de TVA, en 2016.

Le chanteur donnera le coup d’envoi d’une série de nombreuses dates en Europe le 10 novembre à Londres.

Coach du concours musical «The Voice» depuis plusieurs années en France, il a savouré la victoire il y a quelques semaines quand sa protégée Whitney Marin a conquis le cœur du public.