Vous pouvez maintenant passer la nuit dans cette cabane de bois flottante

Après les dômes avec vue, les bulles dans le bois, la sphère suspendue, voilà que vous pouvez maintenant passer la nuit dans une cabane en bois flottante au beau milieu du lac.

Ces fameuses plates-formes qui permettent aux campeurs de passer la nuit à la belle étoile sont une nouveauté au camping du Centre de plein air de Beauport.

La plate-forme comprend un espace que vous pouvez séparé à l’aide de «rideaux» pour un peu plus d’intimité, une toilette sèche à compost et un «patio» avec table à pique-nique et chaises Adirondack. Pour y passer la nuit, vous aurez donc besoin d’un sac de couchage, de tapis de sol, d’oreiller, de lampe de poche, et tout le reste.

Trois plates-formes sont à la disposition des campeurs et elles coûtent 38$ la nuit. Vous pouvez louer l’endroit pour trois nuits maximum.

Le Centre de plein air de Beauport est un très cool endroit où faire du camping, car il se trouve à seulement 7 km du Vieux-Québec. Vous vous trouverez également tout près des chutes de Montmorency où il est possible de faire de la tyrolienne ou encore seulement marcher dans les magnifiques sentiers.

*Photo de couverture: Instagram @lecomite_mtl

