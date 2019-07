FEX, Lucien



À Saint-Jérôme, le 4 juillet 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Lucien Fex, époux de feu Madame Gisèle Bilodeau.Il laisse dans le deuil ses soeurs Yolande, Colette et Lise, son frère Réal, ses neveux, nièces et leurs conjoints ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 13 juillet 2019 de 12h à 18h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 18h en la chapelle du complexe et sera suivie de la mise en niche au Mausolée du Ruisseau.La famille tient à remercier le personnel des Résidences du Manoir, Manoir de la Falaise pour leur soutien et les bons soins prodigués.