BOUCHARD, Louis-Paul



À Varennes, le 8 juillet 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Louis-Paul Bouchard, natif de la Petite- Rivière St-François, époux de feu Mme Suzelle Lavoie.Il laisse dans le deuil ses enfants Steeve, Caroline (Benoit Gratton), ses petits-enfants Mélodie, Charles-Édouard, Marie-Laurence, ses arrière-petits-enfants, ses frères, ses sœurs Nathalie (Laurent), Maurice (Alice), Jeannot (Gaétane), feu Marguerite (Rosaire), Louise (Gilles), Fernand, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :À L'EST DE MONTARVILLESORTIE 19 DE LA ROUTE 132 ESTBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941Le vendredi 12 juillet de 18h à 21h et le samedi 13 juillet de 10h30 à 13h. Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le samedi 13 juillet à 13h30 en l'église Sainte- Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHUM St-Luc.